Vielversprechende Bilanz: Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig in Leverkusen

Fakt Nummer 2: Die Auswärtsbilanz von RB in Leverkusen sieht vielversprechend aus. Bislang gab es dort in fünf Spielen zwei Siege und drei Unentschieden.

Fakt Nummer 3: Leipzigs Christopher Nkunku ist mit 17 Torbeteiligungen (10 Tore, 7 Vorlagen) gemeinsam mit Landsmann Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain Topscorer in Europas fünf großen Ligen in diesem Kalenderjahr. Gegen Leverkusen war Nkunku in fünf Bundesligaspielen an vier Treffern beteiligt (zwei Tore, zwei Assists).