Aus der U17-Bundesliga: Vier 16-jährige Neuzugänge für die 96-Frauen

Dieses Kredo sei nicht neu, betont Lars Gänsicke. "In Hannover plus 100 Kilometer drumherum, da wollen wir die Nummer eins sein", sagt der Sportlicher Leiter der Frauen von Hannover 96. Sie haben seit der Saisonunterbrechung am 12. März viel Zeit gehabt bei den Roten. Und sie scheinen diese Zeit sinnvoll genutzt zu haben.

96 stellt das jüngste Trainerduo in der 3. Liga

Gänsicke ist in der coronabedingten Pause zusammen mit Jens Anger in die Sportliche Leitung der Roten gewechselt. Seinen Platz an der Seitenlinie wird Sebastian Baar (25) zusammen mit Co-Trainer Tom Brauer (18) übernehmen. Das Duo dürfte das mit Abstand jüngste Trainerduo in der Regionalliga sein - wenn es denn endlich wieder losgeht. Martin Drießlein und Michael Staar haben indes ihre Verträge bei der U21 um ein Jahr verlängert.

Das Team um das Team herum steht - aber nicht nur. "Wir haben uns überlegt, was wir tun können", sagt Baar. Die grundsätzliche Frage bei den Personalplanungen: Gestandene Spielerinnen holen oder Talente? Die Antwort: "Talente helfen uns auf Dauer weiter, die Identifikation mit dem Verein ist größer und es macht einfach viel mehr Spaß", sagt Baar.