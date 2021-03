Vier deutsche Trainer im Viertelfinale der Champions League: So stehen die Chancen für Klopp, Tuchel und Co.

Hansi Flick und Thomas Tuchel haben am Mittwochabend deutsche Champions-League-Geschichte geschrieben. Nachdem bereits Edin Terzic und Jürgen Klopp mit ihren Teams das Viertelfinale der Königsklasse erreicht haben, zogen die beiden mit dem FC Bayern und dem FC Chelsea nach. Erstmals in der Geschichte stehen also vier deutsche Trainer unter den besten Acht der Champions League. "Man erkennt die Handschrift der Trainer, das finde ich immer wichtig. Welche Ausrichtung hat man, welchen Fußball will man spielen, mit welchen Spielern will man arbeiten? Das haben alle vier hervorragend geschafft", lobte DFB-Direktor Oliver Bierhoff das Quartett in einem Workshop am Donnerstag. Doch wie weit geht es noch für sie noch? Anzeige

Vieles hängt sicherlich von der Viertelfinal-Auslosung am Freitagmittag ab. Am Freitagmittag (12 Uhr/Sky Sport News, DAZN und Eurosport) werden in Nyon nicht nur die Partien für das Viertelfinale, sondern bereits auch für das Halbfinale aus den Lostöpfen gezogen. Dabei gibt es - anders als bei der Achtelfinal-Ziehung - keine Limits mehr: Teams aus der gleichen Liga können somit ab sofort aufeinander treffen - was brisante Paarungen wie ein deutsches Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund sowie einen Vergleich der beiden deutschen Trainer Thomas Tuchel (FC Chelsea) und Jürgen Klopp (FC Liverpool) in einem Premier-League-internen Kräftemessen möglich macht.

Beste Chancen auf eine Halbfinal-Teilnahme haben - egal in welcher Konstellation - wohl Flick und Tuchel. Sowohl der FC Bayern als auch der FC Chelsea zeigen sich in diesen Wochen absolut souverän. In der Liga und auch am Mittwoch in der Champions League. Und beide Trainer wissen, wie es geht. Tuchel stand schon in der vergangenen Saison mit Paris Saint-Germain im Finale, wo er gegen Flick und den FC Bayern verlor. Der Rekordmeister gilt auch in dieser Champions-League-Saison wieder als heißer Anwärter auf den Titel. Doch Tuchel muss sich mit Chelsea nicht verstecken - er ist weiter seit seinem Amtsantritt gänzlich ohne Niederlage.

Terzic und Klopp dürften es schwer haben Schwerer haben dürften es die anderen beiden deutschen Trainer. Klopp steckt trotz des souveränen Viertelfinal-Einzugs gegen RB Leipzig mit dem FC Liverpool etwas in der Krise. Die Automatismen seiner über Jahre extrem erfolgreichen Mannschaft passen nicht mehr vollumfänglich. Bei den verbleibenden Gegnern in der Champions League droht nun ein Hammerlos - wie etwa die Bayern oder Real Madrid.