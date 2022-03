Den 26. Bundesliga-Spieltag mit zwei Spielen geruhsam ausklingen zu lassen, können die Fans von Deutschlands Eliteliga an diesem Wochenende vergessen. Denn am 13. März gibt es statt den üblichen zwei oder drei Partien die Bundesliga im Viererpack zum Spieltags-Abschluss. Auf das Rhein-Derby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln (15.30 Uhr) folgen die zeitgleichen Spiele zwischen Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld sowie Eintracht Frankfurt und dem VfL Bochum (jeweils 17.30 Uhr). Den endgültigen Abschluss bildet dann das Duell zwischen Schlusslicht Greuther Fürth und RB Leipzig (19.30 Uhr). Doch warum finden ungewöhnlicherweise gleich vier Spiele am Sonntag statt? Anzeige

Der Grund ist simpel: Zum Zeitpunkt der Spieltags-Terminierung durch die DFL im Dezember waren mit dem BVB, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt noch vier Bundesliga-Klubs in der Europa League vertreten. Dieser Wettbewerb trägt seine Spiele normalerweise am Donnerstagabend aus. Um ausreichend Zeit zur Regeneration zu gewährleisten, wird der nationale Ligabetrieb für die Teilnehmer in der Regel erst am darauffolgenden Sonntag fortgesetzt. Da sich laut Regelwerk keine Teams aus diesem Quartett direkt duellieren konnten, folgte daraus die geballte Spielansetzung am letzten Tag der Woche. Im Gegenzug entfiel dafür das Freitagsspiel.

Kurios: Die Terminrochade wurde aus gleich mehreren Gründen obsolet: So spielte am vergangenen Donnerstag einzig und allein Bayer Leverkusen im Europa-League-Achtelfinale (2:3 bei Atalanta Bergamo). Das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla (2:1) wurde von der UEFA wegen einer Terminkollision mit dem FC Sevilla auf Mittwoch vorgezogen. RB Leipzig, das eigentlich gegen Spartak Moskau hätte antreten sollen, erhielt wegen des Ausschlusses russischer Mannschaften ein Freilos für das Viertelfinale. Champions-League-Absteiger Borussia Dortmund blamierte sich in den Play-offs und qualifizierte sich gar nicht erst für die Runde der besten 16 Mannschaften. Dies konnte die DFL bei der Ansetzung jedoch nicht wissen.