Vier Galopprenntage im Scheibenholz in 2019

Leipzig. Noch 13 Tage, dann ist es wieder so weit: Bier- und Bratwurstduft liegen in der Luft, der Boden bebt, wenn galoppierende Pferde heranbrausen, man hört Jubelschreie und Flüche, je nachdem wie die Wette ausgegangene ist. Das fasziniert Tausende, die jedes Jahr am 1. Mai ins Scheibenholz strömen. Der Galopprenntag am Tag der Arbeit ist ein Hochfest der Stadt.

„Die Rennbahn ist tief verankert in der Stadt. Jeder Leipziger hat eine eigene Geschichte zum Scheibenholz“, sagt Alexander Leip mit leichtem Pathos. Der Chef der Scheibenholz GmbH hat jetzt seine eigene. Nach sieben Jahren des Pendelns ist er mit Sack und Pack aus Frankfurt/Main nach Leipzig umgezogen. Leip strotzt vor Energie: „Ich bin mit Herz, Fleisch und Kraft mit dem Scheibenholz verbunden.“

Gebäude auf dem Areal in beklagenswertem Zustand

Das ist schön zu hören, denn bei all der Pracht, die Sachsens älteste Sportstätte ausstrahlt (gerade bei Sonnenschein!) gibt es auch Probleme. Leip spricht von einem Investitionsstau bei 6000 Quadratmetern bebauter Fläche. Die 2012 sanierte Tribüne strahlt. Aber andere Gebäude auf dem Areal, wie Stallungen, Alte Waage oder Jockeystube, sind in einem beklagenswerten Zustand. Und dann gebe es noch die Grünpflege, die jährlich 140 000 Euro verschlingt. Leip verweist immer wieder auf Dresden, wo die Stadt die dortige Rennbahn jährlich mit, Achtung!, 140 000 Euro unterstützt. In Leipzig gibt’s gar nichts. Die Gespräche mit den Oberen seien „mühselig“.

Am 1. Mai wird all das kein Thema sein. Die Zahlen zum Volksfest: Sieben Rennen sind geplant, 50 000 Euro Prämien werden ausgeschüttet, Hauptrennen ist ein Ausgleich III über 2300 Meter. Tribünen und VIP-Karten sind längst ausverkauft, Flanierkarten gibt’s noch. Besucher seien „auch ohne Hut willkommen“, merkt Alexander Leip schmunzelnd an. So viel scheint klar: Wenn die Sonne scheint, das tut sie am 1. Mai eigentlich immer, fällt die 20 000er Besuchermarke garantiert wieder. Übrigens: Das stark gehypte Pferd Leipzig (Derby-Nennung!) vom Rennstall Scheibenholz wird am 1. Mai auf der Heimbahn nicht starten.

Die Termine 2019

Wie in den letzten Jahren folgen dem 1. Mai in Leipzig drei weitere Renntage. Die Termine 2019: 2. Juni, der Moderenntag mit der Wahl von „Mr. & Mrs. Scheibenholz“. 11. Juli, ein Donnerstag, ein „After-Work-Renntag“ als Experiment mit Rennen ab 18 Uhr. 12 Juli dann schon das Saisonfinale, ganz im Zeichen des Handwerks. Das Jahr ist offenbar durchgeplant, auch finanziell. „Insgesamt werden 2019 an 28 Rennen Preisgelder in Höhe von 149 000 Euro zuzüglich 25 300 Euro Züchterprämien ausgelobt“, verkündet Leip.

Mehr Geld für Wetter

Die Zahlen bewegen sich im Rahmen der letzten Jahre. 2019 gibt es dennoch Neuigkeiten. Gute! – zumindest für die Wetter. Denn am Totalisator wird für erfolgreiche Sieg- und Platzwetten sieben Prozent mehr Geld ausgeschüttet als bisher. Und ab dem 2. Renntag soll auf dem Gelände auch per Handy gewettet werden können. Gewinne werden automatisch gutgeschrieben und am Ende des Renntags an einer Kasse ausgezahlt. Für Wetten kein Anstehen mehr! Ein leistungsfähiges WLAN werde installiert, verspricht Leip.

Sonst noch? Wie in den letzten Jahren wird es im Scheibenholz wieder Sommerkino und Flohmärkte geben, angedacht sind auch Theater und Konzerte. Doch der Höhepunkt, so viel ist klar, wird wieder der 1. Mai sein. Noch 13 Tage...

