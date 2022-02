Vier Gegentore in sieben Minuten: IceFighters Leipzig verlieren im Shootout

Leipzig. Die Exa Icefighters haben am Wochenende vier weitere Punkte im Kampf um die begehrten Playoff-Plätze eingesammelt. Während die Truppe von Cheftrainer Sven Gerike am Freitag noch einen ungefährdeten 4:1-Sieg (1:0, 2:0, 1:1) bei den Moskitos im Westbahnhof Essen holte – und damit bereits den vierten Saison-Sieg gegen das Team aus dem Ruhrgebiet – fehlten ihnen am Sonntagabend gegen den Herner EV die Kräfte.

