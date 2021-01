Vier Handball-Spiele sind ein Jahr: Kurz nach seiner OP ist auch für Lucas Meurer alles anders

Samstagabend, 15. Februar 2020. Der Windmühlenberg in Fallersleben bebt. Im Spitzenspiel setzt sich der VfB in der Verbandsliga gegen den MTV Braunschweig II mit 26:25 durch. Doch es gibt an diesem Tag auch einen dicken Wermutstropfen. Meurer verletzt sich ohne Fremdeinwirkung, konnte bis heute kein Pflichtspiel mehr bestreiten. „Als mein Knie weggeknickt ist, wusste ich direkt, dass da etwas kaputt ist“, erinnert sich der 21-Jährige. Es war mehr als etwas. Kreuzband durch, zudem erwischte es den Meniskus und das Außenband.

Er verletzte sich schwer, die Verbandsliga-Saison war für ihn gelaufen, auch die kommende Oberliga-Spielzeit würde ohne ihn starten. Das dachte Lucas Meurer, als er sich im Februar 2020 am Knie verletzt. Kaum ist er aus der Narkose erwacht, ist bald alles anders. Corona. Lockdown. Der Handballer des VfB Fallersleben kämpft sich quasi im Homeoffice zurück. Verpasst hat er in der Zwischenzeit zusammengerechnet nicht eine Saison, sondern vier Spiele.

Der Rückraumspieler bekam Kontakt zu einer Spezialklinik in Markgröningen, wurde in der Nähe von Stuttgart dann auch operiert – in bester Gesellschaft. „An der Wand hingen dort Trikots von Handballer Martin Strobel oder auch Fußballer Sami Khedira“, berichtet Meurer. Seine eigene Nummer 72 hängt dort nicht. „Leider, dafür hat’s noch nicht gereicht“, sagt er schmunzelnd.

Die OP glückte am 10. März 2020. Trotzdem, die Pause wird lang, das war klar. Zwei Spiele hatte Meurer da erst für seinen VfB verpasst. Was er kurz nach der Narkose nicht wissen konnte: Bei diesen beiden Partien sollte es lange bleiben. Corona-bedingt überschlugen sich die Ereignisse. „Zwei Tage nach der OP kam der Lockdown. Die haben direkt alles dicht gemacht. Ich war einer der letzten Patienten, die sie operiert haben, weil die ganzen Atemgeräte dann runter nach Stuttgart mussten“, so der Rückraumspieler, der beim HHB Burgwedel schon Drittliga-Erfahrung gesammelt hat. Meurer musste seine Sachen packen, die Klinik direkt verlassen. Wichtig: In der Heimat kümmerte sich VfB-Physio Alex Klocke direkt um ihn.

Das Land fährt runter, Meurer gibt Gas

Das Land fuhr runter, Stillstand im Spielbetrieb. Der Fallersleber gab Zuhause in der Reha Gas. Aufgrund seiner Ausbildung zum Fachinformatiker saß der VfBer im Homeoffice. „Da konnte ich viel Zeit ins Knie investieren.“ Währendessen war auch eine Entscheidung in der Liga gefallen. Der VfB, als Spitzenreiter in den Lockdown gegangen, lag auch bei der Quotientenregelung nach dem Saisonabbruch ganz vorn. Aufstieg perfekt. Meurer hatte 16 der 20 Partien bestritten, also großen Anteil am für Fallersleben historischen Sprung in die Oberliga.

In der Vorbereitung auf die neue Saison durfte er dann zumindest mal für den einen oder anderen Siebenmeter in Testspielen ran. Teamspirit spüren. Der Saisonstart kam für ihn aber noch zu früh, Fallersleben absolvierte die die bisherigen zwei Oberliga-Partien ohne ihn, das letzte am 10. Oktober. Seitdem warten alle auf den Re-Start. Auch Meurer.

„Wenn wir spielen sollten, werde ich Anfang März wieder komplett einsteigen“, sagt der 21-Jährige, der hinter seiner schweren Verletzung einen Haken gemacht hat. „Ich bin im Kopf tatsächlich relativ frei. Ab und zu habe ich Schmerzen im Außenmeniskus, aber ich bin auch schon in Eins-gegen-Eins-Situationen gegangen als das möglich war, habe da keine Hemmungen mehr.“

"Das kostet ein bisschen"

Dass er den Kontakt zum Team in der langen Zeit nicht verloren hat, merkt man auch an einem Post auf der Facebook-Seite der VfB-Handballer. Dort ist ein Bild zu sehen, wie der 21-Jährige am Comeback schuftet. Neben zahlreichen Likes gibt’s auch einen nett gemeinten Stichelkommentar: „Kostet das nicht im Trikot beim Training?“ Darauf angesprochen lacht der Rückraumspieler: „Ja, das kostet ein bisschen. Ich habe den Strafenkatalog nicht im Kopf, aber bis zu fünf Euro können das schon sein.“

Wert ist ihm das auf jeden Fall: „Es tut einfach gut, dass Trikot zu tragen.“ Er sagt: „Ich will nochmal angreifen, habe ja noch ein paar Jahre vor mir!“ Und ein verrücktes hinter sich – in dem er trotz langer Verletzung nur bei vier Spielen fehlte.