Vier Meter hohe Wellen - Benzien bricht Extrem-Paddeln zwischen Mallorca und Ibiza ab

Leipzig. Die Mammut-Aufgabe, die am Donnerstag bei Sonnenaufgang am Südwestzipfel von Mallorca so idyllisch begann, war dann doch eine Nummer zu groß. Der Leipziger Kanu-Weltmeister Jan Benzien, der mit zwei Begleitern als erster Mensch überhaupt von Mallorca nach Ibiza per Stand Up Paddling (SUP) übersetzen wollte, musste sein Vorhaben am Nachmittag abbrechen.