Nach vier Monaten Zwangspause: Handballer der TSV Hannover-Burgdorf legen wieder los 

Die Handball-Recken geben wieder Gas. Nach rund vier Monaten Corona-Zwangspause versammelte der jetzt vollbärtige Chefcoach Carlos Ortega am Montagnachmittag seine Spieler in der Gudrun-Pausewang-Halle in Burgdorf.

Trainingsauftakt: 15.30 Uhr. Trainingsinhalt: Ballgewöhnung. Prellen, rollen, locker werfen. 17 Spieler schwitzten in der Halle, darunter auch die beiden Neuzugänge Johan Hansen aus Dänemark und Filip Kuzmanovski aus Mazedonien, der aus Magdeburg wechselte.