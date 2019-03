Vier Schüsse, drei Tore: Yussuf Poulsen überragt bei 5:0-Gala von RB Leipzig

Nachdem der Däne lange vor allem für seine unerschütterliche Kämpfermentalität und seine Zweikampfstärke gelobt wurde, ist er in dieser Saison zum absoluten Goalgetter gereift. Am Samstag machte er seine Treffer 13, 14 und 15, steht mittlerweile in der Torjägerliste auf Platz drei und dürfte in den nächsten Tagen in einem Atemzug mit Spielern wie Marco Reus, Robert Lewandowski und Paco Alcácer genannt werden. Mit seinem Ziel, 20 Tore zu erzielen, hatte der Stürmer vor einiger Zeit noch für ungläubige Blicke gesorgt. Bei noch sieben verbleibenden Spielen scheint das ambitionierte Ziel zumindest nicht mehr unerreichbar. Dass RB Poulsens Vertrag vor kurzem um ein Jahr verlängert hat, erweist sich mehr und mehr als kluger Schachzug.