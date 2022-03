Vier Schwergewichte und zwei Problemfälle: FC Eilenburg mit Mammut-Programm

Eilenburg. Elf Spiele sind es noch bis zum Saisonende in der Regionalliga Nordost. So langsam wird es ernst – vor allem in der Abstiegsfrage. Der Nordostdeutsche Fußballverband möchte die Staffelgröße von 20 auf 18 Mannschaften reduzieren – also auf das Niveau vor der Corona- Pandemie. Damit könnte es im schlimmsten Fall fünf Absteiger geben. Hieße also: Ein Viertel der Liga müsste in die Oberliga. Anzeige

"Es wird schon hart"

Beraten wird mit allen Klubs am 18. März. Aktuell steht der FCE gerade auf dem fünftletzten Platz – eine Rolle in den Köpfen spielt das momentan nicht, versichert Eilenburgs Trainer Nico Knaubel. Viel mehr ist er angesichts der guten Form seiner Elf derzeit positiv gestimmt, dass der FCE, egal wie viele Absteiger es schlussendlich gibt, auch in der kommenden Saison viertklassig spielt.

Pressekonferenz Berliner AK - FC Eilenburg Regio- Team | Knappe Niederlage beim Berliner Athletik Klub 07 Schade. Trotz einer kämpferisch vorbildlichen Leistung bleibt der Auswärtsfluch (noch) intakt. Durch einen Foulelfmeter unterlagen unsere Jungs, die neben den Langzeitverletzten heute auf Andy Naumann, Philipp Sauer, Maik Georgi, Anton Rücker, Dongmin Kim und Branden Stelmak verzichten mussten, heute knapp beim Staffelmitfavoriten. Es gibt keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen und die nächste Möglichkeit, wieder Punkte zu holen, gibt es schon kommende Woche gegen die VSG Altglienicke Fußball . Gepostet von FC Eilenburg e.V. am Sonntag, 6. März 2022

„Es wird schon hart“, so der Coach, der gern von „Bonusspielen“ spricht und glaubt: „Irgendwann wird es soweit sein, dass wir einen Großen schlagen.“ Vorerst nicht helfen kann dabei Winter-Neuzugang Maik Georgi, der sich in der vergangenen Woche nicht wohl fühlte und nun auf Herz und Nieren untersucht wird. Auch Andreas Naumann wurde ausgebremst. Der Lehrer fing sich das Corona-Virus ein und muss jetzt auf einen schnellen negativen Test hoffen, um sich freizutesten. Auch wenn Naumann zu den besten Torhütern in der Regionalliga gehört, haben die Eilenburger keine Torwart-Not. Die Nummer 2, Christopher Schulz, ist mehr als ein würdiger Vertreter – und zeigte, dass auch in Berlin. „Wir bekommen erst ein Problem, wenn Schulle auch noch ausfällt. Dann haben wir keinen Keeper“, so Knaubel.

