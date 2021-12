Vier Siege für RB Leipzig bis zum Jahresende? Coach Jesse Marsch: "Ich bin Realist"

Leipzig. Gibt es eine Art Ultimatum für Jesse Marsch? Muss der US-Amerikaner gehen, wenn er bis zur Winterpause keine vier Siege holt? Gerüchte dieser und ähnlicher Art gab es in den vergangenen Tagen immer wieder. Für den Coach ist die Lage vor der wichtigen Partie bei Union Berlin am Freitag in mehrfacher Hinsicht ungemütlich.

"Nicht das Gefühl, alleine zu sein"

Die Köpenicker haben daheim in dieser Saison nur einmal verloren – 2:5 gegen die Bayern. RB ist in der Fremde seit fast acht Monaten ohne Bundesliga-Dreier, kämpft mit sagenhafter Unbeständigkeit. Dass sein Team angesichts der fehlenden Konstanz bis zur Winterpause eine Siegesserie hinlegt, wie sie beispielsweise Konrad Laimer nach dem 1:3 gegen Leverkusen gefordert hatte, hält der Coach für wenig wahrscheinlich. „Ich bin Realist. Es ist jetzt der falsche Zeitpunkt um soweit vorauszuschauen. Wir können nur von Spiel zu Spiel denken“, so der Trainer. Breiter Optimismus klingt anders.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum 1:3 gegen Leverkusen! Erneuter Rückschlag für RB Leipzig: Die Elf von Trainer Achim Beierlorzer unterlag Bayer 04 Leverkusen mit 1:3. ©

Wie gern die Club-Verantwortlichen um Vorstandschef Oliver Mintzlaff solche Aussagen hören, kann man nur spekulieren. Man sei stets in offenem und ehrlichem Austausch, wenn auch nicht immer einer Meinung, erklärte der 48-Jährige. Dass er in der Öffentlichkeit viel Kritik abbekomme, sei in Ordnung. „Das muss so sein. Ich habe dabei aber nicht das Gefühl, alleine zu sein.“ Anzeige

Zwei Laptops, zwei Handys

Ein wenig allein ist der Coach aktuell dennoch. Er sitzt weiter in Corona-Quarantäne fest, wird auch in Berlin fehlen. Nur dank der Technik kann er täglich am Geschehen am Cottaweg teilhaben – per Livestream vom Training. Mehrere Stunden täglich verbringt er in Videokonferenzen. „Alle zwei, drei Tage spreche ich selbst mit der Mannschaft.“ Die Partien verfolgt Marsch auf zwei Laptops. Daneben liegen zwei Handys für die Verbindung auf die Bank.

Das Homeoffice hat Tücken. Vom Laptop aus verfügte Marsch im Spiel gegen Leverkusen die Auswechslung von Brian Brobbey. Für die Aktion zwei Minuten vor der Pause entschuldigte sich der Trainer beim 19-Jährigen. „Es ist schwierig, von daheim aus alles zu managen, zumal es ja auch noch eine zeitliche Differenz zwischen dem Livespiel und dem Fernsehbild gibt.“ Dominik Szoboszlai hätte früher auf den Platz kommen sollen, musste sich noch warm machen. „Wir hätten dann sicher mit dem Wechsel auf die Pause warten können.“

Beierlorzer und Poulsen vor Rückkehr?

Dass der Coach sich entschuldigt, zeugt von Größe. Dennoch wachsen in Marsch offenbar Zweifel. „Ich habe immer versucht, das Beste zu liefern. Man muss die Frage stellen, ob es nicht genau passt.“ Aufgeben kommt nicht in Frage. „Wir haben mit unserem Spielstil etwas Flexibilität probiert, mehr Themen aus den vergangenen zwei Jahren übernommen. Aber mein Stil ist auch Aggressivität, Intensität mit dem Ball und gegen den Ball. Die ganze Kombination passt manchmal perfekt und manchmal nicht. Das verstehe und akzeptiere ich nicht.“ Die Suche nach der Lösung für dieses Dilemma läuft.



Positive Neuigkeiten gibt es dennoch. Bis auf die Langzeitverletzten sowie Willi Orban und Hugo Novoa sind am Freitag alle RB-Kicker an Bord. Möglich ist sogar, dass Co-Trainer Achim Beierlorzer und Interims-Motivator Yussuf Poulsen ihre Quarantäne rechtzeitig verlassen dürfen.