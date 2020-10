Vier Staffeln, vier Gipfel: So liefen die Topspiele in Gifhorns 1. Kreisklasse

TSV Brechtorf – SV Tappenbeck 1:3 (0:1). Tappenbeck nutzte auch zwei Elfmeter, löste so Brechtorf an der Spitze ab. Der TSV enttäuschte aber nicht: „Bis zum 0:2 waren wir besser, haben allerdings unsere Chancen zum Ausgleich nicht genutzt“, erklärte TSV-Trainer André Bischoff. Tore: 0:1 (20.) Lange (Foulelfmeter), 0:2 (60.) Lange (Foulelfmeter), 0:3 (75.) Springborn, 1:3 (82.) Leitert.

1. Kreisklasse B

FC Germania Parsau – HSV Hankensbüttel 4:3 (3:1). Parsau knackte den HSV innerhalb von drei Minuten und bleibt Spitzenreiter. „Ein Spiel auf Kreisliga-Niveau, beide Teams hatten gute Chancen und unsere drei Stürmer waren in den goldenen drei Minuten alle erfolgreich“, lobte FC-Coach Sören Henke. Am Ende machten es die Gäste nochmal spannend. „Hankensbüttel war uns körperlich etwas überlegen, wodurch es am Ende im Strafraum noch das ein oder andere Mal wild zuging. Wir haben aber hochverdient gewonnen“, so Henke.

Tore: 1:0 (30.) B. Henke, 2:0 (31.) Heiser, 3:0 (32.) Werner, 3:1 (39.) Schnöckel, 4:1 (55.) Werner, 4:2 (60.) Schnöckel, 4:3 (75.) Kroll.

1. Kreisklasse C

SV Gifhorn II – SV Dannenbüttel 0:2 (0:2). In einer hart umkämpften Partie zeigten beide Teams eine Leistung auf hohem Niveau. „Wir haben das Spiel in der Defensive gewonnen“, erklärte Dannenbüttels Trainer Denis Mora Morcillo. Dannenbüttel bleibt ungeschlagen Spitzenreiter.

Tore: 0:1 (27.) Hackl, 0:2 (35.) Hackl (Foulelfmeter).