Vier Südkoreaner in Wien positiv getestet – Jae-Sung Lee noch nicht

Die Vorbereitung auf das Holstein-Heimspiel gegen Heidenheim am kommenden Sonnabend (13 Uhr) wird dadurch allerdings nicht negativ beeinflusst. Denn nach der modifizierten Landesverordnung in Schleswig-Holstein muss Lee als Teilnehmer internationaler Sportveranstaltungen die ansonsten bei einer Rückkehr aus einem Corona-Risikogebiet vorgeschriebene fünftägige Quarantäne nicht antreten. Voraussetzung: sowohl negative Testergebnisse in Österreich als auch bei der Rückkehr vor Ort in Kiel.

Dazu hofft Stöver, dass Lee gegen Katar geschont wird und bei einem Einsatz gegen Mexiko verletzungsfrei bleibt. Im Optimalfall bliebe Lee so im Rhythmus und könnte sich schon am Mittwoch, spätestens aber am Donnerstag im Kreis der Störche auf den schweren Gang gegen Heidenheim einstimmen.