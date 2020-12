Vier Tage vor Real-Gipfel: Gladbach-Trainer Rose bemängelt Defensive bei Remis in Freiburg

"Im Moment kann ich mit dem Punkt ganz gut leben. Hinten raus war es ein unglaublich offenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten", sagte Rose bei Sky nach dem aufreibenden Duell, in dem der nie aufsteckende SC Freiburg auch zweimal Pfostenpech hatte: "Insgesamt wollten wir mehr, aber aufgrund des Spielverlaufs geht das Unentschieden in Ordnung." Gänzlich zufrieden mit der Leistung seiner Hintermannschaft war der Gladbach-Coach allerdings nicht. "Wir haben sicher auch zu viele Chancen zugelassen, beide Mannschaften hätten ein paar mehr Tore schießen können", monierte Rose. "Für uns geht es in der Weiterentwicklung darum, dass wir in solchen schwierigen Phasen noch härter werden uns selbst gegenüber, um solche Spiele zu gewinnen."