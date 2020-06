Vier Tore und Sieg in Köln: RB Leipzig rückt auf Platz drei vor

Köln. Ein lauer Sommer-Abend in Köln. In der legendären City glühen die Kölsch-Hähne. Und ganz Kölle ist mit den Gedanken beim Effzeh, der in Köln-Müngersdorf den zeitigen Klassenerhalt klar machen will. Gegen Rote Bullen, deren Horn nach dem 2:2 gegen die Hertha auf halbacht hängt. Die Glocken des Kölner Doms hängen hoch, aber die vielen Kölsch-Gebete helfen nicht. RB Leipzig ist besser, bringt seine vielen PS auf den Rasen, gewinnt im Rhein-Energie-Stadion 4:2 (2:1). Patrik Schick, Christopher Nkunku, Timo Werner und Dani Olmo treffen vor einer Handvoll Journalisten und diversen Club-Vertretern, drehen den 0:1-Rückstand, für den Jhon Cordoba gesorgt hat. Athony Modestes 3:2-Anschluss bringt nur kurz Spannung. RB springt auf Platz drei und will diesen am 30. Spieltag mindestens sichern. Am Sonnabend, 15.30 Uhr, daheim gegen den SC Paderborn, der just 1:6 gegen Dortmund verloren hat.

RB mit zwei Wechseln. Für den Gelb-Rot-gesperrten Marcel Halstenberg steht Angeliño in der Start-Elf, statt Tyler Adams verteidigt Nordi Mukiele. Kevin Kampl - fast allein zu Haus. Der Mittelfeldstar blieb in Leipzig bei Frau und Kindern. Wenn ein entscheidendes Spiel angestanden hätte, wäre KK 44 trotz eingeklemmtem Nerv aufgelaufen. Motto des 29-Jährigen: „Richtig schmerzfrei werden und dann alle restlichen Spiele machen.“ In der Bundesliga stehen noch fünf an. Für Kampl im Köln-Kader: Nachwuchsmann Tom Krauß, 18, der just seinen Vertrag bis 2025 verlängert hat und ausgeliehen werden soll.

Köln muss auf Mark Uth (muskuläre Probleme) und Sebastiaan Bournauw (Rot-Sperre) verzichten. Das Effzeh-Maskottchen fehlt ebenfalls - Corona-bedingt. Geißbock Hennes IX mümmelt mit Ziegen-Gattin Ilse im Kölner Zoo Karotten. Hennes der Neunte ist unlängst Vater geworden. Das haben Hennes eins bis acht nicht hingekriegt. Nach Halswirbel-Verletzung zurück im Team: Rafael Czichos, Abwehrchef.

In der vierten Minute muss es schon 1:0 für RB heißen. Weiter Ball von Nkunku auf Mukiele, brillante Vorlage für Werner, der aus fünf Metern an Keeper Timo Horn scheitert. RB hat alles im Griff und kassiert das 0:1. Die linke Abwehrseite hat Ausgang, Elvis Rexhbecaj hat Zeit sich die Elvis-Tolle zu legen, trifft den Innenpfosten, Jhon Cordoba wäscht mit links nach. An einem besonderen Tag lässt Keeper Peter Gulacsi den nicht unbedingt rein. Der 14. Rückstand im 29. Spiel.

RB schüttelt sich und kommt zum Ausgleich. Patrik Schick köpft eine Angeliño-Flanke hoch ins Netz. Mit dem 1:1 hüpfen die Roten Bullen auf Platz drei. Danach muss Cordoba verletzt raus, wird von Anthony Modeste ersetzt. RB lässt Ball und Gegner laufen und trifft. Konrad Laimer gegen drei Kölner erst mit Kraft, dann mit feinem Füßchen, Pass in den Lauf von Nkunku, Lupfer, 2:1 (38.). In der Extra-Zeit füllt nach Angeliño-Solo und Schick-Kopfball fast das 3:1. Halbzeit, RB führt verdient, die Frisur sitzt.