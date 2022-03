Vier Vereine aus Leipzig und der Region im Finale der Ferry Porsche Challenge

Leipzig. Vier Sportvereine aus Leipzig und der Region stehen im Finale der Ferry Porsche Challenge 2022. Der Wettbewerb der gleichnamigen Stiftung prämiert jährlich Vorhaben, die die Inklusion im Sport fördern. "Zahlreiche Vereine haben mit kreativen und innovativen Projekten tolle Ideen eingereicht. Für die besten Bewerbungen geht es nun auf die Zielgerade", so Sebastian Rudolph, Vorsitzender der Stiftung. Von Dezember bis Februar bewarben sich knapp 200 Vereine, 35 Prozent davon aus Sachsen. 29 Clubs stehen nun im Finale, erhalten zunächst jeweils 10.000 Euro Förderung.

Sie stehen im Finale:

Leipziger Behinderten- und Rehasportverein: Der Verein möchte langfristig ein Rollstuhlsportzentrum in der Messestadt aufbauen. Damit soll neben dem Wettkampf- auch das Angebot im Breitensport erweitert werden. Aktuell sind Athletinnen und Athleten im Rollstuhlbasketball, -rugby sowie der -leichtathletik im Verein aktiv.

Gehörlosen-Sportverein Leipzig: "Hilfe zur Selbsthilfe" lautet der Titel des Projektes, bei dem es vor allem um Bildung geht. So sollen die Teilhabe von Gehörlosen an Bildungsangeboten der hörenden Sportverbände ermöglicht und neue Sportangebote geschaffen werden. Hörende Referentinnen und Referenten sowie Übungsleiterinnen und Übungsleiter sollen eine eine gebärdensprachliche Ausbildung erhalten.

NHV Concordia Delitzsch: Der Handballclub möchte für 6- bis 15-jährige Kinder mit einer Beeinträchtigung ein Angebot im Breitensport schaffen. Geplant ist die Bildung einer eigenen Mannschaft, in der die Kids in kleinen Schritten an den Handball herangeführt werden sollen.