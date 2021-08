Mit System-Änderung und Kimmich im Mittelfeld: So plant Bundestrainer Flick die DFB-Zukunft

Die Premiere von Hansi Flick als Bundestrainer rückt näher. Am Sonntagabend trifft sich die deutsche Nationalmannschaft in Stuttgart zur Vorbereitung auf den WM-Qualifikations-Hattrick: Das DFB-Team muss am Donnerstag in St. Gallen gegen Liechtenstein ran, drei später in Stuttgart gegen Armenien und zum Abschluss in Reykjavik gegen Island. "Ich freue mich total drauf. Mein ganzes Team freut sich, dass wir jetzt anfangen können", sagte Flick gegenüber der dpa. Anzeige

Der Bundestrainer hat schon vor den drei Partien Entscheidungen getroffen: Joshua Kimmich wird in Zukunft im Mittelfeld spielen und nicht wie unter Vorgänger Joachim Löw bei der EM rechts in der Fünferkette. "Zu meiner Zeit in München hat er auf der Sechs gespielt", so Flick. "Nur in der Champions League in der Finalrunde, als Benjamin Pavard ausgefallen ist, ist er als Außenverteidiger aufgelaufen. Er kann beide Positionen gut spielen, aber ich sehe ihn eher auf der Sechs." Bei der schwachen EM der Nationalmannschaft hatte es während des ganzen Turniers Diskussionen darüber gegeben, ob Kimmich nicht besser im Mittelfeld statt auf der rechten Seite aufgehoben wäre.

"Wir werden mit einer Viererkette spielen" Und: Flick wird im Gegensatz zu Löw mit einem anderen System spielen. "Wir werden mit einer Viererkette spielen und werden stets analysieren, was wir besser machen können", erklärte der Bundestrainer. "Vielleicht ist auch mal ein anderes System nötig, man muss in der jeweiligen Situation immer genau drauf schauen, was für die Mannschaft am besten ist." Löw hatte in allen Partien der EM auf einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette gesetzt.