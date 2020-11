Viererkette spezial: Breyer, Fuss, Rafati und Reng beantworten die dringlichsten Fragen zum DFB-Debakel

Müssen die Aussortierten zurück? Von Jochen Breyer Anzeige Erinnern Sie sich an den Sommer 2018? Nach der katastrophalen WM forderte Fußball-Deutschland vom Bundestrainer: Ein Umbruch muss her! Sofort! Löw zierte sich, vollzog im Herbst dann aber doch den Schnitt – und sortierte Hummels, Boateng und Müller aus. Zwei Jahre später heißt es: Die erfahrenen Jungs müssen zurück! Der Umbruch kam zu schnell! Schon gemein, wie schnell sich die öffentliche Meinung dreht. Nur: Sie liegt richtig. So schlüssig es war, nach dem WM-Desaster einen neuen, mutigen Weg einzuschlagen, so klar wird jetzt: Das Experiment ist gescheitert. Im Spanien-Spiel fehlten: Kommunikation, defensive Stabilität, Führung. Kommunikation ist Kernkompetenz von „Radio Müller“, defensive Stabilität die von Hummels und Boateng. Und alle drei sind das, was man „gestandene Führungsspieler“ nennt. Alle drei hätten dieser Mannschaft am Dienstag gut getan. Löw sollte sie zurückholen. Er würde Größe beweisen.

Ist Löw noch der richtige Bundestrainer? Von Wolff Fuss Dieser Tage liegt der Fokus im Hochleistungsfußball eher auf individueller Belastungssteuerung als auf der Weiterentwicklung der Nationalmannschaften. Ein schmaler Grat für den Bundestrainer. Das kann gegen einen hoch qualifizierten Kader mit klar implementierten Systemen wie Spanien schon mal krachend schiefgehen. Löw wirkte nach dem Spiel ratlos und sehr desillusioniert. Trotzdem hielte ich eine Trainerentlassung zum jetzigen Zeitpunkt für reinen Aktionismus, zumal sich Alternativen im Moment nicht wirklich aufdrängen. Es fehlen der Nationalmannschaft derzeit verlässliche taktische Konzepte und eine klare Stammspielerstruktur. Dazu wird der Bundestrainer sicher seine Entscheidung bezüglich Müller, Hummels und Boateng zumindest überdenken. Ehrlicherweise hat nicht nur Spanien gezeigt, dass im Moment zur Spitze einiges fehlt. Sehr viel Arbeit bis März. Ohne Spiele. Die äußeren Umstände werden sich bis dahin nicht wesentlich verändern.

Wer muss beim DFB jetzt vorangehen? Von Babak Rafati Joachim Löw selbst. Er hat hervorragende Arbeit geleistet und den deutschen Fußball über Jahre stark geprägt. In Spitzenpositionen setzt aber naturgemäß irgendwann auch mal Erfolglosigkeit ein – das kann diverse Gründe haben. Nun wäre es an der Zeit – jeder kennt die Mechanismen in diesem Business –, dass Löw eine messerscharfe Analyse vornimmt und sachlich reflektiert. Die üblichen Marschrouten wie „Ich gebe nie auf“ oder „Jetzt erst recht“ würden ihm nicht zu Gesicht stehen. Ich schätze ihn so klug ein, dass er sehr verantwortungsvoll mit der Thematik und ebenso würdig mit seiner eigenen Person umgehen wird. Er wird sich mit DFB-Präsident Fritz Keller zusammensetzen und selbstbestimmt über seine Zukunft entscheiden. Für mich ist Jogi Löw neben seiner bestechend fachlichen Expertise der beste Konfliktmanager mit der eigenen Person, den der deutsche Fußball jemals erlebt hat. Vorbildlich! Genauso vorbildlich wird er auch abtreten.

Deutschland in der Einzelkritik gegen Spanien Die deutsche Nationalmannschaft in der Einzelkritik gegen Spanien. ©

Wer sind die Alternativen zu Löw? Von Ronald Reng Nach 60 Spielminuten Spanien gegen Deutschland habe ich umgeschaltet und mir lieber die Färöer gegen Malta angeschaut. Einen Löw-Nachfolger habe ich da allerdings auch nicht gesehen. Da ein neuer Bundestrainer nicht nur kompetent, sondern blöderweise auch verfügbar sein muss, sehe ich derzeit nur zwei ernsthafte Kandidaten für einen spontanen Trainerwechsel. Mit viel Überzeugungskraft und einer Ablösezahlung ließe sich möglicherweise Thomas Tuchel für den Posten gewinnen, da er bei Paris St.-Germain sowieso seit Wochen mit dem Rauswurf flirtet. Ansonsten liefe es zumindest kurzfristig auf U21-Coach Stefan Kuntz hinaus. Ein charismatischer Mann der klaren Entscheidungen, der auch um seine Schwächen weiß und deshalb wohl einen in Sachen Taktik wortführenden Assistenztrainer an seiner Seite zulassen würde. Eine Rolle, die einst an der Seite von Bundestrainer Jürgen Klinsmann übrigens ein gewisser Joachim Löw prägte.