Viererpack! Haaland glänzt bei BVB-Sieg gegen Hertha BSC – Moukoko feiert Rekord-Debüt

Alle Augen waren auf Youssoufa Moukoko gerichtet - doch die Schlagzeilen beim 5:2 (0:1)-Auswärtssieg von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC gehörten nicht nur dem 16 Jahre alten Newcomer, der im Berliner Olympiastadion zum jüngsten Debütanten der Bundesliga-Geschichte avancierte. Sondern auch und vor allem Erling Haaland - der mit einem Viererpack (47./49./62./80.) zum Matchwinner des BVB avancierte. Der Vizemeister schob sich nach dem Ausrutscher des FC Bayern am Nachmittag (1:1 gegen Bremen) bis auf einen Punkt an den Tabellenführer heran. Das vierte Dortmund-Tor schoss Raphael Guerreiro (70.). Die Berliner Treffer markierte Matheus Cunha (33./79., Foulelfmeter). Moukoko wurde in der 85. Minute für Haaland eingewechselt und schrieb im Alter von 16 Jahren und einem Tag Geschichte. Anzeige

BVB-Trainer Lucien Favre hatte seinen Neuling auf die Bank gesetzt - und zunächst offen gelassen, ob er Moukoko überhaupt bringt. "Wir werden sehen. Es ist nicht obligatorisch", sagte der Schweizer, der nach dem Corona-Wirrwarr um die norwegische Nationalmannschaft auf den am Samstag von der Zeitung Tuttosport als "Golden Boy" ausgezeichneten Haaland bauen konnte und insgesamt rotierte - und, anders als zuletzt, wieder auf eine Dreierkette setzte. Der angeschlagene Thomas Delaney fehlte im Kader, Jadon Sancho und Giovanni Reyna, der seinen Vertrag gerade langfristig verlängert hatte, saßen nach Länderspielreisen auf der Bank. Dafür waren Mahmoud Dahoud, Julian Brandt und Emre Can von Beginn an dabei. Bei der Hertha rückte Krzysztof Piatek für den verletzten Jhon Cordoba in die Startelf.

Die Berliner zeigte sich von dem Wirbel um Moukoko und Haaland unbeeindruckt - und starteten offensivfreudig: Dodi Lukebakio hatte den ersten Abschluss (5.), der allerdings vorbei ging. Der BVB war fortan darum bemüht, über Ballbesitz die Partie unter die Kontrolle zu bringen. Hertha hatte jedoch die konkreteren Chancen - und ging folgerichtig mit 1:0 in Führung. Ein langen Ball von Alexander Schwolow kam über Piatek und Lukebakio zu Matheus Cunha, der mit einem geschlenzten Fernschuss BVB-Torwart Roman Bürki überwand - ein Versuch, der nicht unhaltbar aussah (33.). Die dickste Möglichkeit der Gäste hatte Haaland, der nach einer tollen Kombination über Brandt und Guerreiro nicht an den Ball kam (45.+1).

Für Haaland: Moukoko feiert Debüt in der Bundesliga

Der Norweger machte es nach Wiederanpfiff sofort besser - und wie: Emre Can spielte den Ball stark zum Norweger, der nah am Hertha-Tor unbedrängt locker einschieben konnte - 1:1 (47.). Auf der Gegenseite stand Peter Pekarik plötzlich auf der rechten Seite frei vor dem Dortmunder Tor, Guerreiro blockte den Ball jedoch. Dann lag der Ball plötzlich wieder im Tor der Herthaner. Erneut war Haaland der Torschütze, der seinen Doppelpack schnürte, nachdem er sich in abseitsverdächtiger Position perfekt löste und einen Steilpass von Brandt an Schwolow vorbei zum 2:1 ins Berliner Tor schoss (49.). Plötzlich lag Dortmund wieder vorn - und Haaland hatte noch nicht genug: Ein Fehlpass von Marvin Plattenhardt landete beim 20-Jährigen, der Scholow verlud und das vorentscheidende 3:1 markierte. Ein höchst seltener lupenreiner Hattrick innerhalb von nur 15 Minuten (62.).