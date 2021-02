Vierkampf um die Meisterschaft? Eintracht-Coach Hütter: "Kann noch sehr spannend werden"

Adi Hütter ist kein Trainer, der angesichts der großartigen Erfolgsserie von Eintracht Frankfurt auf die Pauke haut. „Ich bin nicht der derjenige, der nach außen posaunt, sondern versucht, in Ruhe im Inneren die Mannschaft dafür vorbereiten, dass wir etwas Großartiges erreichen“, sagte er vor dem Bundesligaspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Werder Bremen. Falls es gelingen sollte, in den restlichen zwölf Spielen auf dem vierten Champions League-Platz zu bleiben, wäre es für ihn jedoch „der absolute Wahnsinn“. Die Hessen liegen fünf Punkte vor dem Liga-Fünften Bayer 04 Leverkusen.

