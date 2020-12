Viermal Achtelfinale: Bayern-Trainer Flick lobt Bundesliga-Qualität in Champions League - Auch gut für Löw

Der Achtelfinaleinzug von allen vier deutschen Startern in der Champions League ist für Bayern-Trainer Hansi Flick ein Qualitätsmerkmal der Bundesliga. "Mit der Entwicklung kann man sehr zufrieden sein“, sagte der 55-Jährige am Mittwoch nach dem 2:0-Erfolg der Münchner in der Champions League gegen Lokomotive Moskau. "Man kann sagen, dass wir in Deutschland und der Bundesliga enorm an Qualität dazu gewonnen haben.“ Das sehe man auch an der Spannung in der aktuellen Liga-Saison.

Wie die Münchner, Borussia Dortmund und RB Leipzig qualifizierte sich Borussia Mönchengladbach für die Runde der besten 16 Mannschaften. "Wenn man die Mannschaften sieht, wer sich alles qualifiziert hat - das ist schon enorme Qualität, die im Achtelfinale auf alle wartet“, sagte Flick. Ausgelost wird das Achtelfinale am Montag. Gespielt wird diese K.o.-Runde im Februar und März.