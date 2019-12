Vierschanzentournee: Diese Skispringer nominiert Bundestrainer Stefan Horngacher

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat für die 68. Vierschanzentournee zwölf Athleten nominiert. Die Hälfte von ihnen zählt zur sogenannten nationalen Gruppe, die traditionell zum Beginn der Qualifikation an den Start geht. Erst nach dem zweiten Springen in Garmisch-Partenkirchen an Neujahr entscheidet Horngacher, welche Athleten den zweiten Tournee-Teil in Innsbruck und Bischofshofen noch absolvieren.