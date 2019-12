Nach Enttäuschung in Oberstdorf: Richard Freitag steigt bei der Vierschanzentournee aus

Für Team-Weltmeister Richard Freitag ist die 68. Vierschanzentournee der Skispringer vorzeitig beendet. Der 28 Jahre alte Sachse wird wegen Formschwäche schon bei der zweiten Station in Garmisch-Partenkirchen an Neujahr (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) nicht mehr an den Start gehen, wie Bundestrainer Stefan Horngacher am Montagmorgen mitteilte. In Oberstdorf, wo sein Team-Kollege Karl Geiger Zweiter wurde, war Freitag als 59. schon in der Qualifikation gescheitert.

"Ritschi ist derzeit nicht in der Lage, so einzugreifen, dass er schnell auf ein hohes Niveau kommt", begründete Horngacher den Schritt. "Wir haben jetzt entschieden, dass er rausgeht aus der Vierschanzentournee und sich zu Hause dem Training widmet. Wir werden versuchen, ihn wieder aufzubauen für die kommenden Weltcupspringen." Freitag hatte vor zwei Jahren noch zu den Top-Favoriten bei der Tournee gehört und wurde im vergangenen Winter Team-Weltmeister. In der aktuellen Saison war er aber bisher nicht in der Lage, mit der Weltspitze mitzuhalten.

Für Freitag wird beim Neujahrsspringen in Garmisch der 21-jährige Adrian Sell aus dem deutschen B-Team in den Kader aufrücken. Sell wird damit zum ersten Mal bei einem Weltcupspringen an den Start gehen.

Skispringen: Alle Sieger der Vierschanzentournee 2001/2002: Sven Hannawald jubelt mit Bundestrainer Reinhard Hess (r.) und Co-Trainer Wolfgang Steiert. Sein Erfolg bei der Vier-Schanzen-Tournee löste in Deutschland einen Hype ums Skispringen aus... ©

Anzeige