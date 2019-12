Vor Vierschanzentournee: Das sagt Sven Hannawald zu den Chancen der Deutschen

Sven Hannawald, 2002 der letzte deutsche Gesamtsieger der Vierschanzentournee, ist vor der 68. Auflage der Veranstaltung mit Blick auf die deutschen Chancen so optimistisch wie lange nicht. „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es eine gute Tournee für die Deutschen wird. Sie haben noch Reserven und vielleicht läuft es ja so wie bei der WM", sagt Hannawald vor dem ersten Springen am Sonntag in Oberstdorf.