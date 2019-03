Vierte Runde: Boxer Artur Mann kassiert Knockout von Weltmeister Kevin Lerena

Mutter Elvira schlägt am Ring entsetzt die Hände vors Gesicht. Ihr Sohn hat das zuvor nicht rechtzeitig geschafft. Profi-Boxer Artur Mann kassiert in der vierten Runde seines WM-Kampfes einen schweren Aufwärtshaken. Kurz darauf geht der Cruisergewichtler zu Boden, wenige Sekunden später ist alles vorbei. Mann wird an der Schläfe getroffen, der südafrikanische Titelverteidiger Kevin Lerena jubelt. Er behält im Hotel Emperors Palace in Johannesburg den WM-Gürtel des amerikanischen Verbandes IBO. „Nicht der bessere Boxer hat heute gewonnen, aber der physisch stärkere“, sagt der Profi-Boxer aus Ronnenberg. Artur Mann will zunächst einen Monat pausieren Am Tag darauf fühlt sich der 28-Jährige nicht schlecht. „Ich bin einfach traurig. Und hab große Sehnsucht nach meinem Sohn und meiner Frau“, sagt Mann. Sein Schädel brummt trotz der heftigen Treffer kaum. Und sich den Kopf zerbrechen über die Zukunft will er erst recht nicht: „Ich werde mir jetzt erst mal einen Monat Auszeit nehmen und dann wohl drei Kämpfe machen, um wieder reinzukommen.“

„Ein Schlag kann eben alles entscheiden, wir sind schwere Jungs.“ In das Duell mit Lerena war Mann ganz ordentlich gekommen. „Ich habe aber von der ersten Runde an gespürt, dass er von der Kraft her überlegen ist. Wir haben ihn schlecht eingeschätzt“, räumte der Deutsche mit kasachischen Wurzeln ein. Runde eins ging knapp an Mann, dann hatte „K.-o.-Kid“ Vorteile, schlug hart und vor allem explosiv. In Runde vier deckte Lerena den Deutschen mit Schlägen ein, schwere Treffer hatte es zuvor auf beiden Seiten nicht gegeben. Mann kam nicht weg, nach dem Aufwärtshaken nahm er einen weiteren Kopftreffer und ging in die Knie. „Der war schon heftig“, sagt Mann. „Ein Schlag kann eben alles entscheiden, wir sind schwere Jungs.“ Anschließend war der Ronnenberger nur noch bedingt abwehrbereit. Den entscheidenden Treffer „habe ich nicht wirklich kommen sehen“. Mann ging abermals zu Boden, taumelte in seine Ecke und schüttelte mit dem Kopf. Es ging nicht weiter, der Ringrichter brach den Kampf ab.

Mann sucht keine Ausreden Ob es an den Folgen einer Erkältung gelegen hat, der ungewohnten Höhe oder der Zeitumstellung nach der Vorbereitung in Miami? „Ich will keine Ausreden finden. Ich kann das besser machen, ich bin nicht zufrieden mit meiner Leistung. Aber das ist eben Boxen, du gehst k. o. und stehst wieder auf“, sagte Mann, der zuvor in 15 Profikämpfen unbesiegt geblieben war. „Diesmal hat es mich erwischt, das passiert.“ Vor allem sein Sohn (2,5 Jahre) aber machte sich vor dem Fernseher große Sorgen. Zumal der Papa zunächst telefonisch in dem Trubel nicht zu erreichen war. Er war rasch beruhigt. In der vergangenen Nacht ist Mann zurückgeflogen, will nun erst mal den Kopf frei kriegen. „Eins ist klar“, betonte Mann. „Am Team ändert sich nichts. Es geht weiter.“

ANZEIGE: #GABFAF-Hoodie für 20 Euro! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.