Runde der letzten Acht komplett: Diese Teams stehen im Viertelfinale der Champions League

Der FC Chelsea (gegen OSC Lille) und der FC Villarreal (gegen Juventus Turin) komplettierten am Mittwochabend die Runde der verbliebenen acht Mannschaften in der Champions League . Aus den Top-5-Ligen dominieren England und Spanien das Viertelfinale mit jeweils drei verbliebenen Vertretern, während Italien und Frankreich gar keinen Klub mehr im Rennen haben. Für die Bundesliga hält der FC Bayern die Fahne hoch.

Die Paarungen werden am Freitag um 12 Uhr in Nyon (Schweiz) ausgelost. In der Runde der letzten Acht entfallen dann sämtliche Beschränkungen. Das heißt, es können auch Teams gleicher Nationalität aufeinandertreffen. Ebenfalls ausgelost wird am Freitag, welche Viertelfinal-Sieger im Halbfinale aufeinandertreffen.