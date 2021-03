Viertelfinale der Europa League komplett: So geht es für ManUnited, Ajax & Co. jetzt weiter

Die Achtelfinals der Europa-League-Saison 2020/21 sind Geschichte. Am Donnerstagabend setzten sich einige europäische Spitzenmannschaften durch, die man von ihren Namen her eher in der Champions League verorten würde. Hingegen ist der Traum vom Finale in Danzig für andere Top-Klubs wie Tottenham Hotspur oder AC Mailand ausgeträumt. Besser machten es Ajax Amsterdam (5:0 nach Hin- und Rückspiel gegen Young Boys Bern), der FC Villarreal (4:0 gegen Dynamo Kiew) oder die AS Rom (5:1 gegen Schachtjar Donezk): Diese drei Vereine konnten ihren Favoritenrollen klar gerecht werden. Anzeige

Jetzt geht es mit der Auslosung weiter: Am Freitagmittag (13 Uhr/Sky Sport News und DAZN) werden in Nyon nicht nur die Partien für das Viertelfinale, sondern bereits auch für das Halbfinale aus den Lostöpfen gezogen. Wie bereits mit Blick auf die Achtelfinals gibt es auch bei der Viertelfinal-Auslosung keine Limits mehr: Teams aus der gleichen Liga können direkt aufeinander treffen - was brisante Duelle, etwa den englischen Kracher zwischen den Gunners und den Red Devils oder ein spanisches Aufeinandertreffen zwischen Villarreal und Granada, möglich macht.

Termine, Modus, TV: Die wichtigsten Infos zur Europa League ab dem Viertelfinale

Die Hinspiele der Europa-League-Viertelfinals finden am 8. April, wie gewohnt an einem Donnerstag, statt - und schon eine Woche später werden die Rückspiele ausgetragen (15. April). Auch die Halbfinals sind innerhalb einer Woche entschieden (Hinspiele: 29. April, Rückspiele: 6. Mai) - ehe dann im gleichen Monat noch das große Finale im Stadion Miejski in Danzig (26. Mai) steigt.