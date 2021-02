Viertelfinale im DFB-Pokal terminiert: BVB gegen Gladbach, RB und Werder im Free-TV

Es ist das Kracher-Spiel im Viertelfinale des DFB-Pokals: Borussia Mönchengladbach empfängt Borussia Dortmund. Und die gute Nachricht für alle Fans: Diese Partie wird am 2. März (20.45 Uhr) live in der ARD zu sehen sein. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Doch auch zwei weitere Spiele sind für die Fans kostenlos zu sehen. Anzeige

Ebenfalls am 2. März strahlt der Sender Sport1 die Partie zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem SV Werder Bremen aus. Dieses Spiel beginnt um 18.30 Uhr. Zudem überträgt die ARD am 3. März auch das Duell zwischen RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg live im Free-TV. Einzig die Fans der Überraschungsmannschaften Rot-Weiss Essen, die unter anderem Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen rauskickte, und Holstein Kiel gucken in die Röhre. Das Spiel (3. März, 18.30 Uhr) wird es nur bei Sky zu sehen geben.

Von den acht noch im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften konnten fünf den DFB-Pokal bereits gewinnen. Werder streckte die Trophäe sechsmal in die Höhe, der BVB viermal, Gladbach dreimal, Wolfsburg und Essen jeweils einmal. Leipzig, Kiel und Regensburg können derweil auf den ersten Cup-Triumph in der Vereinsgeschichte hoffen. Eine Neuauflage des Vorjahresendspiels zwischen Rekord-Pokalsieger FC Bayern (20 Titel) und Bayer Leverkusen wird es in diesem Jahr nach dem Ausscheiden der beiden Teams nicht geben.