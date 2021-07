Nach Viertelfinal-K.o. gegen Italien: Belgien-Trainer Roberto Martinez lässt Zukunft offen

Belgiens Nationaltrainer Roberto Martinez hat seine Zukunft nach dem Aus im EM-Viertelfinale offengelassen. "Mir fällt es im Moment schwer, über etwas anderes zu reden als über die Niederlage und unser Ausscheiden aus der EM", sagte der 47-jährige Spanier gewohnt gefasst nach dem 1:2 am Freitagabend in München gegen Italien. Gefragt wurde er, was die Zukunft bringe, auch mit Blick auf Nations League und WM 2022 mit dieser Mannschaft.

