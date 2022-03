Viertelfinale komplett: Das sind die letzten acht Teams in der Europa League

Eintracht Frankfurt, West Ham United, und Olympique Lyon komplettierten am späten Donnerstagabend die Runde der verbliebenen acht Mannschaften in der Europa League. Bereits am frühen Abend haben der FC Barcelona, die Glasgow Rangers, der SC Braga und Leverkusen-Bezwinger Atalanta Bergamo das Ticket für die nächste Runde gezogen. RB Leipzig bekam nach dem Ausschluss von Spartak Moskau ein Freilos zugesprochen und stand als erster Viertelfinalist bereits fest. Anzeige

Die Paarungen für die nächste Runde werden am Freitag ab 13.30 Uhr in Nyon (Schweiz) ausgelost. In der Runde der letzten Acht entfallen dann sämtliche Beschränkungen. Das heißt, es können auch Teams gleicher Nationalität aufeinandertreffen. Ebenfalls ausgelost wird am Freitag, welche Viertelfinal-Sieger im Halbfinale aufeinandertreffen.

Die Hinspiele finden am 7. April statt, die Rückspiele steigen am 14. April. Die Halbfinal-Hinspiele sind für den 28. April, die Rückspiele für den 5. Mai angesetzt. Am 18. Mai findet das Finale in Sevilla statt.