Vierter gegen Fünfter: Hamburg ist Playoff-Gegner der IceFighters Leipzig

Leipzig. Natürlich gibt es – wie immer in diesen Zeiten – das große Wenn. Wenn die am Dienstag durchgeführten Corona-Tests (übrigens bei allen in den Playoffs spielenden Teams der Eishockey-Oberliga) sowohl bei den Exa IceFighters Leipzigs als auch bei den Crocodiles Hamburg alle negativ ausfallen, dann steigt am Freitag (19.30 Uhr) in Hamburg das erste Playoff-Viertelfinale der Best-of-3-Serie zwischen beiden Teams. Zweiter Termin ist Sonntag (17 Uhr) in Leipzig. Sollte ein drittes Spiel notwendig werden, ist das für Dienstag (19.30 Uhr) in Hamburg terminiert.

Anzeige