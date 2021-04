Vierter Sieg in Folge? HC Leipzig empfangen Schlusslicht Freiburg

Leipzig. Wenn es am Samstag um 18 Uhr in der Brüderhalle zum Duell zwischen den HCL-Handballerinen und der HSG Freiburg kommt, sind die Rollen klar verteilt. Es trifft der Sechstplatzierte auf den Letzten. Die Leipzigerinnen sind also klare Favoritinnen gegen die, auf den Klassenerhalt kaum noch Chancen habenden, Breisgauerinnen. Dennoch warnt Cheftrainer Fabian Kunze vor den Badenerinnen: „Das wird nicht einfach, da Freiburg immer ein ekliger Gegner ist. Schon im Hinspiel haben wir uns mit ihnen ziemlich schwer getan.“ Nichtsdestotrotz sei die Zuversicht sehr groß, dass gegen das Schlusslicht die momentane Erfolgsserie weitergeführt werden und der vierte Sieg hintereinander eingefahren werden kann. Anzeige

HCL-Spielerinnen sind heiß begehrt

Für die verbleibende Saison, in der Auf- und Abstieg keine Rolle mehr spielen, ist genau dies das erklärte Ziel. „Wir wollen die steigende Form durchziehen, weiter guten Handball spielen und am Ende auf dem sechsten Platz bleiben“, macht Kunze klar. Fehlende Motivation ist dabei Fehlanzeige, wie der Trainer verrät: „Die Mädels sind immer motiviert, wollen alles gewinnen und einfach gute Spiele zeigen.“ Anders als das zum Anfang des Jahres der Fall war, als die Leipzigerinnen sechs Spiele in Folge verloren und eine Mini-Krise durchmachten. Mit Verletzungen, Spielen gegen Top-Gegner, plötzlich sich häufenden Fehlern und etwas Unerfahrenheit, sei damals alles zusammengekommen, so Kunze. Dass sich der Sechstplatzierte aber davon rehabilitierte und daraus lernte, zeigt das derzeitige Formhoch.

Während die restlichen Spiele für den HCL also ihren Lauf nehmen, laufen im Hintergrund die Planungen für die kommende Saison lange auf Hochtouren. Die Vertragsverlängerungen mit den Talenten Lara Seidel, Lotta Röpcke, Lilli Röpcke und Torhüterin Annabel Krüger seien erste wichtigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche neue Saison. Und noch vielmehr. Die Personalentscheidungen zeigen, welchen Weg die Leipzigerinnen gehen wollen. Es soll weiter auf die Jugend gesetzt werden. Das macht auch Coach Fabian Kunze, der sich zusammen mit der sportlichen Leitung um die Kaderplanung kümmert, deutlich: „Wir legen weiter sehr viel Wert auf die Jugendarbeit und unseren Weg auch weiter mit vielen jungen Spielerinnen gehen. Im Zusammenspiel mit den älteren Spielerinnen in unserem Team, haben wir so die perfekte Mischung.“