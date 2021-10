Viggo Kristjansson kommt zum SC DHfK Leipzig zurück

Bereits Ende vergangener Woche kamen die ersten Signale aus Reykjavik in Leipzig an. „DHfK will Kristjansson zurückholen“, hieß es da in Tipps von isländischen Handball-Insidern an den SPORTBUZZER. Da hielten die Leipziger und Stuttgarter noch dicht. Nun ist der Deal nach Informationen des SPORTBUZZERS perfekt und soll noch in dieser Woche verkündet werden. Zuerst hatte die Bild am Dienstag über den Neuzugang berichtet.