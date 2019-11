Viggó Kristjánsson vom SC DHfK ist isländischer Nationalspieler geworden

Leipzig. In den letzten Oktobertagen hat das isländische Handball-National-Team zwei Länderspiele in Schweden bestritten und 27:26 gewonnen sowie 31:35 verloren. In den beiden Begegnungen ist Viggó Kristjánsson vom SC DHfK Leipzig im rechten Rückraum der Isländer eingesetzt worden.

Das schrieb die isländische Zeitung VÍSIR zum ersten Spiel: „Ein großer Sieg in Schweden … einzelne Spieler waren pünktlich aufgestanden, der Einstieg von Hauks Þrastarson in die zweite Halbzeit war großartig, ebenso wie Viggó Kristjánsson. Islands 3:0-Phase in der Mitte der zweiten Halbzeit brachte sie in eine gute Position und gab ihnen Zuversicht für den letzten Abschnitt.“

Doch dann verlor Island im zweiten Testspiel der Mannschaften mit 31:35 gegen Schweden. Trotzdem schienen die Isländer mit der Leistung des Leipzigers zufrieden gewesen zu sein: „Viggó Kristjánsson zeigte, dass er bereit ist, mit der Nationalmannschaft zu spielen. Extrem erfolgreicher Spieler, der nur wenige Fehler macht.“

Wenn Viggó Kristjánsson am Sonnabend (ab 20.30 Uhr) in Kassel bei der MT Melsungen wieder sehr wenige Fehler macht, dann sollten die Bundesliga-Handballer aus Leipzig am zweiten Auswärtssieg der Saison schnuppern können. Das Bundesligaspiel wird wieder per Audiostream auf der Internetseite des SC DHfK Leipzig übertragen.

