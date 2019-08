Doch aus den erhofften Toren wurde nichts: Trotz einer engagierten Leistung des Regionalligisten ging das Spiel gegen Arminia Bielefeld mit 0:1 verloren. Cimo Röcker (19.), Rafael Brand (23.) und Yannis Becker (27.) vergaben gute Chancen auf den Ausgleich. Besonders ärgerlich: In der Schlussphase wurde Gäste-Verteidiger Brian Behrendt im Strafraum am Arm getroffen. Schiedsrichter Franz Boskop entschied aber nicht auf Elfmeter für die Viktoria.

(Nicht nur) wegen dieser Wette haben Amateurfußball-Fans aus dem ganzen Land Viktoria Berlin in der ersten DFB-Pokal-Runde die Daumen gedrückt: Für jeden Treffer wollte das Team 1000 Euro an die Amateurfußball-Initiative #GABFAF spenden.

Viktoria spendet trotzdem

Also Pech für #GABFAF? Das will die Viktoria so nicht stehen lassen – und gibt trotzdem 1000 Euro für den Amateurfußball! "Wir waren sehr nah dran und glauben auch sicher, dass wir einen Elfmeter hätten bekommen müssen", sagt Viktoria-Kapitän Marcus Hoffmann. "Den hätten wir natürlich verwandelt und wären damit nicht bei null Toren geblieben." Hoffmann weiter: