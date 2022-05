Villa-Torwart bei Platzsturm attackiert: Manchester City entschuldigt sich und droht Fans mit Stadionverbot

Nach Schlusspfiff kannte der Jubel bei den Fans von Manchester City keine Grenzen: Durch den 3:2-Heimsieg gegen Aston Villa machten die "Citizens" die Premier-League-Meisterschaft im Fernduell mit dem FC Liverpool perfekt - und die City-Fans stürmten den Platz im Etihad. Dabei gingen die Anhänger der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola allerdings wohl etwas zu rabiat vor. Wie Manchester City per Pressemitteilung am Abend selbst bestätigt hat, wurde beim Fan-Sturm Villa-Keeper Robin Olsen attackiert. Der Verein will den oder die Täter hart bestrafen.

