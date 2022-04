Trotz Pleite gegen Villarreal: Darum glauben die Ex-Bayern-Bosse Hoeneß und Rummenigge ans Weiterkommen

Der FC Bayern München muss in der Champions League liefern. Das mühsame 1:0 gegen den FC Augsburg in der Bundesliga gab zwar nur wenig Ansatzpunkte für Optimismus - und doch zeigt sich Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß guter Dinge, dass es nach dem 0:1 im Hinspiel gegen den FC Villarreal mit dem Halbfinal-Einzug in der Königsklasse klappt. "Ich bin überzeugt, dass wir es schaffen", erklärte Hoeneß gegenüber der Münchener TZ. Anzeige

Zuversichtlich stimme den 70-Jährigen zum einen die Kulisse in der heimischen Allianz Arena, in der am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime Video) bis zu 70.000 Fans erwartet werden. "Die Zuschauer waren schon am Samstag gegen Augsburg hervorragend. Sie haben die Mannschaft unterstützt bis zum Schluss. Das hat mir unglaublich gefallen. Das werden sie auch gegen Villarreal machen", erklärte Hoeneß. Ein weiterer Pluspunkt laut dem ehemaligen Klub-Boss: Abgesehen vom krankheitsbedingt fehlenden Abwehrchef Niklas Süle könne Trainer Julian Nagelsmann nahezu aus dem Vollen schöpfen. Dies sei wichtig, um Villarreal "von der ersten bis zur letzten Minuten durch die Allianz Arena zu hetzen."

Zugleich nahm der Ex-Präsident die Nagelsmann-Schützlinge vor der anstehenden Zerreißprobe in die Pflicht. "Die müssen Dienstag die Zweikämpfe suchen, annehmen und möglichst gewinnen. Wenn das gemacht wird, bin ich überzeugt, dass wir das schaffen", so Hoeneß. Auch sein einstiger und langjähriger Weggefährte Karl-Heinz Rummenigge ist sich des Weiterkommens der Münchener sicher, pflichtet Hoeneß mit seiner Aufforderung aber bei: "Der FC Bayern muss von Anfang an volle Attacke spielen."