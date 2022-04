"Villarreal torpediert den FC Bayern": Internationale Pressestimmen zum "bayrischen Knockout"

In Spanien feiern die Zeitungen das "Gelbe U-Boot". "Villarreal torpediert den FC Bayern und gelangt ins Halbfinale. Ein Tor von Samu Chukwueze in der 87. Minute führt das 'U-Boot' zum zweiten Mal in seiner Geschichte ins Halbfinale der Champions League. (...) Es waren 95 Minuten des Leidens, und das Tor Chukwuezes wird in die Geschichte des 'Gelben U-Boots' eingehen", schreibt AS. Ausgewählte Pressestimmen im Überblick.