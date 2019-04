Vincent Büchner nimmt es mit den Recken gegen die Rhein-Neckar Löwen auf

Am Donnerstag bekommt es der Linksaußen wohl abermals mit Groetzki zu tun. Am 27. Bundesliga-Spieltag hat es die TSV Hannover-Burgdorf erneut mit den Mannheimern zu tun (19 Uhr, Tui-Arena). Für Büchner geht es aber nicht darum, gut auszusehen gegen seinen namhaften Gegner, der angehende Profi will auch treffen: „Ich bin zwar nicht torgeil, achte aber schon auf meine Quote.“

Das mit dem Kempa-Trick will er diesmal auf jeden Fall verhindern, diese Szene hat er nicht vergessen. Bei seinem Debüt gegen die Rhein-Neckar Löwen hatte Vincent Büchner damals nicht genau genug aufgepasst. Sein Gegner, kein Ge­rin­ge­rer als Nationalspieler Patrick Groetzki, ließ ihn prompt sehr jung aussehen. Und das war Recke Büchner in der vergangenen Saison ja auch, er kam mit 19 Jahren zu seinem ersten Bundesligaeinsatz.

Ein derart glimpfliches Ende bei Verletzungen hat es in dieser Spielzeit für die Burgdorfer nicht oft gegeben. Etliche Stammkräfte fielen wochen- oder monatelang aus. Von den beiden etatmäßigen Rechtsaußen dürfte Cristian Ugalde nach Muskelfaserriss heute wieder mit von der Partie sein, der zum Saisonende wechselnde Lars Lehnhoff (laboriert an einer Patellasehnenreizung) ist keine Option. Von den vielen Ausfällen profitieren die Jungen, Büchner ist einer der Gewinner dieser durchwachsenen Recken-Saison.

Vor nur zweieinhalb Wo­chen sah es arg danach aus, als würde der ehemalige Hildesheimer die Saison mit sieben Treffern beenden müssen. Gegen die HSG Wetzlar war ihm der Norweger Kristjan Bjornsen aufs Bein gefallen, das Knie wurde überstreckt – aber zum Glück für den 20-Jährigen nicht verdreht. „Der Schreck war riesig, ich dachte, das Knie ist hinüber“, sagt der Fachabiturient. Der flinke Youngster hatte gerade einen Zweijahresvertrag bei der TSV unterschrieben, der ab dem Sommer zur neuen Saison gilt. Entwarnung gab es erst bei der MRT-Untersuchung. Es war nur eine starke Knochenstauchung am Kniegelenk, dazu eine Zerrung. „Ich hatte Glück im Unglück, bin jetzt fast schmerzfrei“, so Büchner.

Vor sieben Jahren kam er von seinem Stammverein GW Himmelsthür und klopfte in Burgdorf an. Im folgenden Jahr ging er auf das Sportinternat. Erste Erfolge stellten sich schnell ein. „Ich bin ein Familienmensch und fühle mich hier super aufgehoben und unterstützt“, sagt Büchner: „Deshalb klappt es sportlich so gut.“ Eltern und Großeltern schauen sich jede Partie an, auch Bruder Moritz ist da, wenn er nicht für Oberligist TV Börde spielt. Mit seiner Freundin ist Büchner in die Südstadt gezogen, in drei Jahren will er seinen Diplom-Betriebswirt in Sport- und Gesundheitsmanagement ma­chen. Es sieht so aus, als hätten die Recken noch länger Freude an ihm.

Entwicklungsfähig im Abschluss

„Vincent ist sehr schnell und verteidigt aggressiv“, lobt Trainer Carlos Ortega: „Außerdem hat er seinen Schuss verbessert.“ Steigern kann sich Büchner im Ab­schluss allerdings noch, die Würfe müssen variabler werden. „Ich weiß das, besonders bei Gegenstößen ist das wichtig“, sagt Büchner. Was für ihn entscheidend ist: „Ich genieße jede Partie, es ist megacool.“ Es sei denn, dem Gegner gelingt ein Kempa-Trick: „Aber das passiert mir nicht wieder. Egal, wie der Gegner heißt.“

Für die Partie am Donnerstag gegen die Rhein-Neckar Löwen sind 7300 Tickets abgesetzt worden. Für das Hinspiel im Viertelfinale des EHF-Cups gegen die Füchse Berlin am Sonntag um 15 Uhr in der Tui-Arena haben die Recken bisher 3200 Karten verkauft.