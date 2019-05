Nach nationalem Triple: Kapitän Vincent Kompany verlässt Manchester City

Der Kapitän von Manchester City , Vincent Kompany, hat seinen Abschied verkündet. Der frühere Hamburger Verteidiger wird seinen auslaufenden Vertrag bei den Citizens nicht verlängern. Kompany kam 2008 zu dem Premier-League-Klub und gewann mit dem Verein insgesamt fünfmal die Meisterschaft. Die Krönung war in diesem Jahr der Gewinn des nationalen Triples aus Meisterschaft, FA Cup und Ligapokal.

Wohin Kompany zur kommenden Saison wechseln wird, ist noch unklar. Nach seiner Zeit beim Hamburger SV von 2006 bis 2008 wechselte der Belgier nach Manchester, wo er dato auf 360 Pflichtspiele brachte. Zur Saison 2011/12 trat er in die Fußstapfen von Stürmerstar Carlos Tévez, indem er dessen Kapitänsbinde übernahm. Nun endet die über zehnjährige Ära des Innenverteidigers bei den Citizens.

Vincent Kompany: "Was für eine Saison. Was für ein großartiger Verein"

Auch Kapitän Kompany staunte nach dem historischen Triumph über die Leistung seines Teams. "Was für eine Saison. Was für ein großartiger Verein", so der frühere Hamburger.