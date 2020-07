Wechsel zu Union Magdeburg: Vincent Winkler verlässt Waspo 98 Hannover

Vincent Winkler verlässt Wasserball-Pokalsieger Waspo 98 Hannover. Der 21-jährige Rechtshänder wechselt zur Wasserball Union Magdeburg. In Sachsen-Anhalt hatte der bullige Winkler seine Karriere begonnen.

Auf dieser Position ist Waspo allerdings mit Weltklassespielern wie Julian Real und in der nächsten Spielzeit sogar mit dem kroatischen Weltmeister Marko Macan besetzt.

In Magdeburg wird Winkler eine Polizistenlaufbahn beginnen. In der abgebrochenen Saison der 2. Liga landeten die Magdeburger auf Platz fünf. Ob die unterbrochene Bundesligasaison fortgesetzt wird, soll sich in diesen Tagen entscheiden.