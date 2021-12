Vincenzo Grifo wehrt sich gegen Arroganz-Vorwurf: Freiburg-Star erklärt seinen frechen Elfmeter

An diesem hatte der Italiener mit seinem frechen Elfmeter zum 1:0 (33.) maßgeblichen Anteil. Grifo chippte den Ball so lässig in die Mitte, dass der schon verladene Leverkusener Schlussmann Lukas Hradecky fast noch herangekommen wäre. Während Freiburgs Fans und Fußball-Ästheten die Ausführung des Strafstoßes gefeiert haben dürften, werden einige Bayer-Fans sicher nicht glücklich gewesen sein. "Ich möchte appellieren, dass das null was mit Arroganz zu tun hat. Ich habe mir einfach gedacht: 'Nicht links, nicht rechts sondern in die Mitte.' Viele können auch sagen, du kannst den Ball auch einfach in die Mitte schießen, aber heute habe ich einfach gedacht, dass ein Lupfer die beste Möglichkeit wäre", erklärte Grifo nach dem Spiel am DAZN-Mikro.