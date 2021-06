Freiburg-Profi Vincenzo Grifo vor Italien-Auftakt bei der EM: Das macht die "Squadra Azzurra" so besonders

Titelkandidat trifft auf Geheimfavorit: Mit dem Duell zwischen Italien und der Türkei startet die Europameisterschaft an diesem Freitag in Rom (21 Uhr, ARD und Magenta TV). Die „Squadra Azzurra“ geht mit der Superserie von 25 ungeschlagenen Partien in Folge in das Turnier. Und Rekordtrainer Roberto Mancini erklärt das Endspiel im Wembley-Stadion als klares Ziel.

Mancini strich Grifo kurz vor der EM aus dem Kader

Der Bundesligaprofi des SC Freiburg zählte zum vorläufigen Aufgebot, wurde erst kurz vor der EM von Mancini aus dem Kader gestrichen. Und so bestreiten die Italiener ihre drei Vorrundenspiele in Rom ohne Grifo – dafür aber mit den Abwehrroutiniers Leonardo Bonucci (34) und Kapitän Giorgio Chiellini (36) vor dem jungen Keeper Gianluigi Donnarumma (22). „Ich glaube schon, dass wir eine Turniermannschaft sind, die auch im Verlauf der EM immer noch eine Schippe drauflegen kann“, erklärt Grifo.

Italien träumt wieder von mehr. Der einzige EM-Titel liegt 53 Jahre zurück. Mancini und Co. gehen die nächste Turnierherausforderung selbstbewusst an, Fans und Medien träumen wieder von „magischen Nächten“. Vor allem die Rückkehr von rund 16­ 000 Fans ins Olympiastadion beflügelt die Titelträume. Große Partys stehen in Rom aber nicht an – die nächtliche Ausgangssperre beginnt aktuell ab Mitternacht. Doch gibt es einen Grund zum Feiern am Freitagabend?