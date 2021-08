Vinicius Junior rettet Real Madrid nach Rückstand noch einen Punkt – Atlético gewinnt erneut

Real Madrid muss sich in einer abwechslungsreichen Partie mit einem 3:3 (1:0) beim FC Levante zufrieden geben und rangiert mit vier Zählern hinter Stadtrivale Atlético Madrid auf Rang zwei der Tabelle. Gareth Bale hatte die Königlichen am Sonntagabend in der 5. Minute in Führung gebracht, doch innerhalb von elf Minuten drehte Levante durch Treffer von Roger (46.) und Jose Campana (57.) die Partie.

