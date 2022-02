Kombinierer Vinzenz Geiger erklärt Sensations-Gold: Das "Psychochaos" hat mich noch heißer gemacht

Eric Frenzel hatte es in der Corona-Quarantäne schon vorher geahnt. "Mit ein bisschen Glück ist ein großer Coup für das deutsche Team möglich", meinte der erfolgreichste deutsche Skisportler der Geschichte vor der ersten Olympiaentscheidung der Nordischen Kombinierer. Dass dann ausgerechnet der als "Close Contact" von ihm eingestufte Vinzenz Geiger seine Nachfolge als Olympiasieger antrat, war nach dem Verlauf des Wettkampfs eine echte Sensation. Anzeige

"Wie geil. Ich gratuliere dir – was für ein Hammerrennen", schrieb Frenzel bei Instagram nach einem der dramatischsten Entscheidungen der Olympiageschichte in dieser Sportart. Er erlebte am Bildschirm im Quarantänehotel mit, wie Vinzenz Geiger von Platz elf nach dem Springen am letzten Anstieg des 10-km-Skilanglaufs an seinem lange führenden Teamkollegen Johannes Rydzek vorbeiflog. Es war ein ganz spezielles Happy End für diese von Corona überschatteten Tage bei den Königen des Wintersports. Vier der acht besten Kombinierer im Weltcup fehlten wegen positiven Tests, außer Frenzel und dem zweiten Deutschen Terence Weber auch der norwegische Überflieger Jarl Magnus Riiber.

"Psychochaos" hat ihn noch heißer gemacht

"Unglaublich! Man darf halt niemals aufgeben. Ich habe mich einfach so gut gefühlt und hatte noch nie so gute Ski an den Füßen. Und das alles nach dem Riesenscheiß und Psychochaos der letzten Tage. Aber das hat mich noch heißer gemacht", erklärte Geiger. Im Moment seines größten Einzeltriumphs dachte der Teamolympiasieger von 2018 an seine beiden Teamkollegen in Corona-Quarantäne: "Ich finde schlimm, dass Eric und Terence in Isolation sind. So gesehen kann ich kann glücklich sein, dass ich überhaupt starten konnte."



Weil er als "Close Contact" von Frenzel und damit als potenzielles Ansteckungsrisiko ausgemacht worden war, musste Geiger separat vom Team zum Sprungtraining fahren. Die Trainingsleistungen von Geiger auf der Schanze waren in den vergangenen Tagen schlecht.

In diesen Momenten, so berichtete Geiger danach, hätten ihn vor allem die Telefongespräche mit der Freundin daheim gerettet: "Ich hatte so viel Zeit allein in meinem Hotelzimmer." Die psychologische Unterstützung seiner Partnerin und ein von Trainerfuchs Hermann Weinbuch verordneter Ruhetag brachten den 24-Jährigen rechtzeitig zum Wettkampf auf der Schanze halbwegs zurück in die Spur. Nach seinem Sprung auf 98 Meter auf der Normalschanze von Zhangjiakou glaubte dennoch nicht einmal mehr der erfahrene Bundestrainer Weinbuch an eine Siegchance für Geiger. "Vielleicht hat Vinzenz noch eine kleine Chance auf Bronze", erklärte Weinbuch mit Blick auf den stolzen Rückstand von 1:26 Minuten auf die Spitze. Tatsächlich sah auch alles lange nach einem Triumph von Geigers Oberstdorfer Teamkollege Johannes Rydzek aus.

Geiger mit unglaublicher Attacke am letzten Anstieg

Der im Springen viertplatzierte Doppelolympiasieger von 2018 führte im 10-Kilometer-Langlauf mit konstant hohem Tempo eine Spitzengruppe an, zu der auch der dritte Oberstdorfer Julian Schmid gehörte. Geiger arbeitete sich im Hinterfeld an eine Gruppe um den starken Norweger Jörgen Graabak heran. Nach einer kurzen Ruhephase schoss ihm dann das "Adrenalin in den Körper".