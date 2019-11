Vor Estland-Spiel: Holland-Star Virgil van Dijk reist von Nationalmannschaft ab

Der Superstar fehlt im letzten Gruppenspiel der EM-Qualifikation: Holland muss auf seinen Kapitän Virgil van Dijk verzichten. Der Innenverteidiger des FC Liverpool fehlt im Duell gegen Estland in Amsterdam am Dienstag (20.45 Uhr) aus "persönlichen Gründen", teilte der holländische Verband mit. Van Dijk sei am Sonntag umgehend aus der Nationalmannschaft abgereist. Über die genauen Gründe machte der Verband keine Angaben.

Holland mit van Dijk hatte sich erst am Samstagabend für die EM-Endrunde mit einem 0:0 in Nordirland qualifiziert, dabei jedoch die Tabellenführung an Deutschland verloren. Die DFB-Elf gewann im Parallelspiel deutlich mit 4:0 gegen Weißrussland.

Für Holland geht es am letzten Spieltag der Qualifikation für die Euro nur noch um den Gruppensieg im Fernduell gegen Deutschland: Die Holländer müssen dabei auf einen Patzer der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland hoffen. Aktuell liegt die DFB-Elf mit zwei Punkten in der Gruppen-Tabelle in Front.