Bericht: Liverpool bindet Virgil Van Dijk mit neuem Vertrag - deutliche Gehaltserhöhung

Jüngst ist Virgil Van Dijk zu Europas Fußballer des Jahres gewählt worden - und das ist offenbar auch seinem Verein FC Liverpool nicht entgangen. Die Reds wollen offenbar vorzeitig mit ihrem Abwehr-Leader verlängern, wie der englische Daily Mirror berichtet. Eigentlich liefe das aktuelle Arbeitspapier des Innenverteidigers noch bis 2023, aber Liverpool will offenbar kein Risiko eingehen, den so wichtigen Niederländer zu verlieren. Und daher ist der Verein von der Merseyside offenbar auch bereit, tief in die Tasche zu greifen: Der neue Vertrag soll eine deutliche Gehaltserhöhung beinhalten.