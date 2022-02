Kommentar zu Virkus als neuem Sportdirektor in Gladbach: Darum ergibt die Eberl-Nachfolge Sinn

"Roland wer?" So oder ähnlich dürfte die Reaktion der meisten Fußballfans auf die Nachricht des Tages ausgefallen sein, die nicht zu den Anhängern von Borussia Mönchengladbach zählen. Roland Virkus heißt der neue Sportdirektor der Elf vom Niederrhein. 55 Jahre alt, Schnurrbartträger, Borussia-Urgestein. Virkus ist seit 1990, also über 30 Jahre im Verein tätig, beerbte Max Eberl einst als Nachwuchs-Chef – und nun also als die wichtigste Stimme und das Gesicht des Klubs. Anzeige

"Kann der das denn?“ So oder ähnlich dürfte die Reaktion derer ausgefallen sein, die es gut mit der Borussia meinen und Sorge vor einem Absturz und einer düsteren Zukunft haben. Einer Zukunft, in der Gladbach wieder regelmäßig gegen den Abstieg spielt statt in Europa oder gar in der Champions League. Eben so, wie es aussah, bevor Eberl die Fohlenelf wieder salonfähig und zu einer der Top-Adressen in Fußball-Deutschland machte.

Was den Fans Hoffnung machen dürfte: Wieder mal hat sich die Klubführung für den "Gladbacher Weg" entschieden, also für eine interne Lösung. Nicht für den eigentlichen Favoriten, Chefscout Steffen Korell, der lieber in der zweiten Reihe bleibt. Nicht – wie ursprünglich angekündigt – für einen Mann von draußen, mutmaßlich mit größerem Namen. Wohl auch, weil die Liste der zur Verfügung stehenden Kandidaten überschaubar war; und Eberls Fußstapfen riesig.



So gesehen macht es durchaus Sinn, auf denjenigen zu setzen, der den Verein, die Strukturen und Protagonisten in- und auswendig kennt, der unter anderem Jahrhunderttalente wie Marc-André ter Stegen entdeckt und sein Netzwerk in über drei Jahrzehnten sukzessive ausgebaut hat. Auch Eberl wurde bei seiner Amtsübernahme belächelt. Unter anderem von Berti Vogts, der damals meinte, man habe den Ex-Profi nur zum Sportchef gemacht, weil er zufällig mit dem Fahrrad an der Geschäftsstelle vorbeigekommen sei. Doch Eberl mauserte sich zu einem der besten und erfolgreichsten Manager der Liga.