Virologe Liebert kritisiert Bundesliga-Fortsetzung am 15. Mai: Gefahr für Spieler und Fans

Der Leipziger Virologe Professor Uwe G. Liebert hat die baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs der Bundesliga in der Coronavirus-Krise kritisiert. "Ich hätte mir gewünscht, dass man wirklich noch ein paar weitere Wochen gewartet hätte", sagte der Direktor des Instituts für Virologie an der Universität Leipzig in den ARD-"Tagesthemen".

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer hatten am Mittwoch dem Profifußball eine Wiederaufnahme der Saison ab Mitte Mai erlaubt. Das Präsidium der Deutschen Fußball Liga beschloss daraufhin noch vor der für Donnerstag einberufenen Mitgliederversammlung, die seit Mitte März unterbrochene Saison bereits am 15. Mai fortzusetzen.

Liebert: Risiko für Infektionen bei Spielern und Fans

Die Spieler würden sich gegenseitig gefährden, sagte Liebert, "sei es durch unachtsamen Umgang oder dadurch, dass sie völlig unbekannt infiziert sind". In der ersten Testrunde der Erst- und Zweitligisten gab es bereits zehn infizierte Personen aus dem Kreis der Spieler und Betreuer. Allerdings will der Ligaverband mit regelmäßigen Tests und einem Quarantäne-Trainingslager vor der Fortsetzung möglichst verhindern, dass größere Teile der Mannschaften bei Infektionen Einzelner in Quarantäne müssen. Laut Liebert müssten die Vereine allerdings auch berücksichtigen, "dass die Fans vor dem Fernseher sitzen und da in direkten Kontakt zueinander kommen. Es ist schwierig, den Fans zu vermitteln, dass sie sich nicht umarmen und jubeln dürfen."